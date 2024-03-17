Yılmaz Vural zoru başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural zoru başardı
Sahasında Denizlispor'u ağırlayan Menemen FK rakibini 3-1 mağlup ederek play-off potasına girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK sahasında kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile karşılaştı.

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Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 27’de Mertcan Açıkgöz, 41’de Özkan Yıldırım ve 78’te Kemal Rüzgar kaydetti. Denizli’nin tek golü ise 70’te Samet Emre Gündüz attı.

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Bu galibiyet ile 51 puana ulaşan Menemen FK 5. Sıraya yerleşen Yılmaz Vural kimsenin şans tanımadığı Menemen FK ile yeniden play-off potasına girdi.

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