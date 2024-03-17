Yılmaz Vural zoru başardı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK sahasında kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile karşılaştı.
Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etti.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 27’de Mertcan Açıkgöz, 41’de Özkan Yıldırım ve 78’te Kemal Rüzgar kaydetti. Denizli’nin tek golü ise 70’te Samet Emre Gündüz attı.
Bu galibiyet ile 51 puana ulaşan Menemen FK 5. Sıraya yerleşen Yılmaz Vural kimsenin şans tanımadığı Menemen FK ile yeniden play-off potasına girdi.
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