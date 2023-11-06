Yine KYK yine asansör faciası. Valilikten ilk açıklama

Son dönemde sıkça yaşanan KYK yurdu asansör facialarına bir yenisi daha eklendi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandığı ve içinde öğrenciler olduğu iddia edildi.

Yine KYK yine asansör faciası. Valilikten ilk açıklama

Son 10 gün içerisinde KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Rize’de Merkez Fener Mahallesinde bulunan Ayder KYK kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda iddialara göre, içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör sekizinci kattan kayarak beşinci kata indi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildiği görüldü.

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Öğrencilerin ise dışarda durumu protesto ettiği görüntüler de yer aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Üniversitesi yetkilileri yurda gelerek öğrencilerle konuşup sakinleştirmeye çalıştı.

Vali Baydaş, Ayder KYK Yurdu'nda yaşanan asansör kazası ile ilgili "Sorumluların görevlerine son verilecek" dedi.

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