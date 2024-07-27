YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, üniversite adaylarının kullanacağı tercih kodları ve bu kodların yer aldığı bilgiler büyük önem taşımaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri, 2 Ağustos'a kadar devam edecek olup, adaylar bu süre zarfında 24 tercih hakkını kullanabileceklerdir.

Tercih listeleri, adayların seçtikleri üniversitelerle birlikte, her bir program için özgün olan tercih kodlarını da içerecektir. Bu kodlar olmaksızın yapılan tercihler geçersiz sayılacak, dolayısıyla adayların tercih sürecinde bu kodları doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir. Tercih kodlarına ve ilgili detaylara ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzlarından ulaşılabilmektedir.

YKS tercih sürecinde, adayların üniversitelerin ve bölümlerin yer aldığı tercih kılavuzundaki kodları doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Her eğitim kurumuna ait özgün kodlar, tercih işlemlerinin hatasız yapılabilmesi için kritik bir rol oynar. Adaylar, bu kodları dikkatle girerek kariyer yolculuklarında ilk adımı atmış olacaklar.

ÜNİVERSİTE TERCİH KODLARI NEREDE YAZIYOR?

Üniversite tercih kodları YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Tercih kodlarını üniversitenin bölüm isimlerinin sol tarafında görebilirsiniz.