YKS’de tercih yaptıktan sonra değiştirilebilir mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başlamış bulunmakta ve adaylar, tercihlerini yapmak için bir haftadan fazla zamanları olduğunu bilmelidir. Tercihler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla yapılacaktır. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve ÖSYM tarafından belirlenen şifreleri kullanarak sisteme giriş yapabilir ve YKS tercih rehberinde belirtilen bölümleri, ilgili tercih kodları ile kaydedebilirler.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, 25 Temmuz itibarıyla başlamış olup, adaylar için heyecanlı bir dönem devam etmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS tercih rehberi, öğrencilerin puanlarına ve başarı sıralamalarına göre ilgi alanlarına en uygun üniversite ve bölümleri belirlemelerine olanak tanımaktadır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan YKS tercih modülü üzerinden, adaylar seçtikleri bölümleri tercih kodlarıyla sisteme eklemektedirler. Her bir aday, toplamda 24 tercih hakkına sahiptir; ancak bu tercihlerin tamamını kullanma zorunluluğu yoktur, isteyen öğrenciler daha az sayıda tercih yapabilmektedirler.

YKS’DE TERCİH YAPTIKTAN SONRA DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi, 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süre zarfında, adaylar tercih listelerinde değişiklik yapma hakkına sahipler; istedikleri üniversiteleri listelerine ekleyebilir veya çıkarabilirler. Ayrıca, tercih sıralamalarını da yeniden düzenleyebilirler. Ancak, tüm bu değişiklikler için son gün 2 Ağustos'tur. Belirtilen tarih geçtikten sonra tercih değişikliği yapma imkanı olmayacaktır.