2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlanması bekleniyor. Bu kılavuzun duyurulmasıyla birlikte, üniversite adaylarının tercih dönemi resmi olarak başlayacak. Öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, adayların merakla beklediği tercih kılavuzu da erişime sunulacak. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve sıralamalar doğrultusunda, üniversitelerin belirlediği taban puanlar ve kontenjanlar çerçevesinde tercih işlemlerini yapabilecekler.

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavda 3 milyonu aşkın aday ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih dönemi için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak geçen yılın takvimine bakıldığında, bu yılki tercihlerin Temmuz ayı ortalarında başlaması öngörülüyor. Adaylar, tercih süreci hakkında resmi duyuruları ve güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilirler.