YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS'ye giren aday öğrenciler, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını ve üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlanması bekleniyor. Bu kılavuzun duyurulmasıyla birlikte, üniversite adaylarının tercih dönemi resmi olarak başlayacak. Öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, adayların merakla beklediği tercih kılavuzu da erişime sunulacak. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve sıralamalar doğrultusunda, üniversitelerin belirlediği taban puanlar ve kontenjanlar çerçevesinde tercih işlemlerini yapabilecekler.

yks-tercih-fu63-cover.jpg

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavda 3 milyonu aşkın aday ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih dönemi için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak geçen yılın takvimine bakıldığında, bu yılki tercihlerin Temmuz ayı ortalarında başlaması öngörülüyor. Adaylar, tercih süreci hakkında resmi duyuruları ve güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilirler.

İlgili Haberler
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu
Bastır parayı 4 yıl değil 4 günde al diplomayı
Bastır parayı 4 yıl değil 4 günde al diplomayı
Allah, aklımızı hakkıyla kullanmayı nasip etsin.
Allah, aklımızı hakkıyla kullanmayı nasip etsin.
Eğitim Modeli çökmeye mahkûm
Eğitim Modeli çökmeye mahkûm
Sosyal medyanın Türkiye'deki siyasi manzaraya etkisi
Sosyal medyanın Türkiye'deki siyasi manzaraya etkisi
Atatürk kurban kestirir miydi?
Atatürk kurban kestirir miydi?
Son Haberler
Dünya markalarını üretiyordu: Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı şirketi iflas etti Ekonomi
Dünya markalarını üretiyordu: Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı şirketi iflas etti
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı şirketler için flaş karar Gündem
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı şirketler için flaş karar
Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin Ekonomi
Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin
ÖSYM'ye 20 Bin TL ceza kesildi Gündem
ÖSYM'ye 20 Bin TL ceza kesildi
Eğitim fiyatları cep yakıyor! Özel okul ücreti Londra’yı geçti Gündem
Eğitim fiyatları cep yakıyor! Özel okul ücreti Londra’yı geçti
Uzayda mahsur kaldılar Bilim
Uzayda mahsur kaldılar