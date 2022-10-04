AKP seçimi kaybedince '2 kilo soğana vatanı sattınız' demişti, İngiltere'ye taşındı: Yaptığı savunma pes dedirtti

Türkiye’den ayrılma kervanına AKP’li Instagram ünlüsü Sena Sever de katıldı. Instagram’da 960 bin takipçisi olan Sever, dil kursu için İngiltere’ye taşındığını “Bir süre İngiltere’ye taşınıyorum” notuyla takipçilerine duyurdu.



“PARASI DA OLMAYAN DA İNGİLTERE’YE GELEBİLİYOR”

Sever, bir takipçisinin, “Zengin olmak böyle bir şey. Paran varsa en iyi eğitimleri alıyorsun ve bunu başarıdan sayıyorsun” mesajına cevap olarak, “Her şey ne yazık ki parayla olmuyor ve hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Zengin olan herkes İngiltere’ye gelemiyor, parası olmayan da gelebiliyor buraya. Her şeyi paraya, pula bağlamayın. Bakış açınızı değiştirin, tuhafsınız, üzülüyorum.” yanıtını verdi.





AKP KAYBETTİ; HAZMEDEMEDİ: “İKİ KİLO SOĞANA VATAN SATTINIZ”

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Türkiye’nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesini hazmedemeyen Sever, “İki kilo soğanı alamıyorsunuz diye vatan, millet sattınız. İki kilo soğanı artık rüyanızda görürsünüz.” paylaşımı yapmış ve takipçilerinden büyük tepki almıştı.





Sever ayrıca, eski nişanlısıyla dev bir 2. Abdülhamid portresinin önünde verdiği pozla da gündem olmuştu.



*Influencer ne demek?: Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere "Influencer" adı verilir.





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