Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için formülü açıkladı

Babacan 2023 genel seçimine atıfta bulunduğu açıklamalarında sık sık gündeme gelen altı parti liderinin ortak aday ile seçime girmesi gerektiğini belirtti. DEVA Partisi lideri, "Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Babacan söz konusu ifadeye yönelik yaptığı açıklamada, hedeflerinin seçimlerden sonra oluşacak hükumetin çalışma yapacağı alanları belirlemek olduğunu belirterek, “Ortak aday hedefi, ülkeyi beraberce yönetmeyi de hedefliyor. Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor” diye konuştu.