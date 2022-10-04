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Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için formülü açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, "Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor." dedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:40
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için formülü açıkladı

Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için formülü açıkladı
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Babacan 2023 genel seçimine atıfta bulunduğu açıklamalarında sık sık gündeme gelen altı parti liderinin ortak aday ile seçime girmesi gerektiğini belirtti. DEVA Partisi lideri, "Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Babacan söz konusu ifadeye yönelik yaptığı açıklamada, hedeflerinin seçimlerden sonra oluşacak hükumetin çalışma yapacağı alanları belirlemek olduğunu belirterek, “Ortak aday hedefi, ülkeyi beraberce yönetmeyi de hedefliyor. Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor” diye konuştu.

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Abbas
4.10.2022 15:42
Ali bey eğer Ülkeyi CB tek başına yönetecekse Tayyip beyi niye değiştirelim???  
 
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