Yoksulluk yüzünden üniversite hayal

İktidarda olan AKP ülkeyi pamuk görünümlü, demir sopa ile halkın, işçinin, dar gelirlinin kafasına vurarak, yeni umutlarla yönetmeye çalışıyor. Depremde evi başına yıkılana evini yapacağını söylüyor. Esnafa kredi vereceğini açıklıyor. Öğrenciye kredini artırdım diye hava atıyor. Yoksulluk yüzünden öğrenci kazandığı okula kayıt olamıyor.

Bu durum ülkenin geleceği için vahim bir durum. Okumak isteyen, ülkesine faydalı olmak isteyen ve sınavlarda başarılı olan bir öğrencinin parasızlık yüzünden eğitime devam edememesi, utanılacak bir durum. Aileler evlatları için kapı kapı para arıyor. 21 yıllık iktidarlarında öğrencilere kalacak yurt yapamayan iktidar, uzay hayalleri ile halkı uyutuyor. Peki, halk neden uyuyor. Gerçekleri göremiyor mu?

Yoksa sihirli bir el bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıran bir denklem mi buldu?

Geçenlerde bir TV yorumcusu ülkenin tüketerek kalkınacağını söylüyordu. Nasıl olacak diye soran başka bir yorumcusuna ise para basarak cevabını veriyordu.

Yabancıya ucuz

Peki, bu durumda artan enflasyonu nasıl durduracaksınız sorusuna verdiği cevap ise düşündürücü; ‘Merkez Bankası bizim, istediğimiz kadar para basarız.’ Ülkenin bütün imkânlarını har vurup harman savuran AKP, zenginlerini yaratmak için yeni ihale kanunları çıkararak, yandaşlara kur korumalı ihale veren zihniyetin programında işçi, köylü, memur, öğrenci yoksul halk yok. Varsa yoksa rant var. Hani nas vardı? Neden faizler arttı? Günlerce, faiz haram olgusunu dillerine dolayan yandaş medya niçin suskunluk içine girdi? Bir Allah’ın kulu çıkıp da, nas neden unutuldu sorusunu sorabiliyor mu?

Yalanlar hazır; “Dış güçler ülkemizin gelişmesini istemiyorlar. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Dünya bir pahalılığa girdi. Bu yüzden her şey pahalandı. Bu fiyat yükselmesini muhalefet yapıyor.”

Nedense bu yalanlara hep inanıyoruz. Ama yurt dışından koşarak gelen yabancı ülke vatandaşları ülkemizi çok ucuz buluyorlar.

Çam kesenlere çam fidesi hediye

Çünkü bozdurdukları bir Euro 30 TL. Senin paranın 30 katı. Alım gücü yüksek. Senin paran ise her gün kar gibi eriyor. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, tasarrufu aklına getirmiyor. Milletin boğazından keserek biriktirdiği paraları dağıtanlar, fabrikaları ve ülkenin değerlerini satanlar, şimdi uydurdukları vatan millet hikâyeleriyle, saltanatlarını sürdürmeye bakıyorlar. AKP, kuruluşunun 22’nci yaşını 24 Ağustos’ta kutlayacak. Kutlamada katılımcılara birer çam fidesi hediye edilecekmiş.

Allah’ın işine bak çam ağaçlarını kesenlere, partililere çam fidesi dağıtıyor.

Eğitim yazısı yazarken konu nerelere gitti. Sayın Millî Eğitim Bakanı, ben gündem değiştirme bakanı olarak görüyorum. Karma eğitimle yaptığı rantı yükseltme peşinde. İnşallah sınıf tekrarı, devamsızlık konusunda gereken rantı yakalar. Çünkü okuduğunu anlamayan, sınavlarda sorulan soruların yüzde birini veya ikisini doğru cevaplayan bir nesil yetiştirdiğiniz için bu millet size nasıl teşekkür etse azdır! Unutmadan tekrar etmek istiyorum, bu iktidarın üniversite kazananlara yapacağı hiçbir şey yok. Bu nedenle üniversiteyi kazananların hüsrana uğramamaları için tüm kurum ve kuruluşların, hayırseverlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin harekete geçerek her türlü desteği vermelerini rica ediyorum. Ülkenin geleceğine sahip çıkın.