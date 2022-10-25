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Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan motosiklet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:03
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Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!

Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
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İHA
Kaza, Gölcük ilçesi D-130 İzmit istikameti Şehitler Mahallesi İskele yolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.


OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Şengür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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