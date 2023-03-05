5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:41
Takip Et

Yoldan çıkan akaryakıt tankeri yan yattı

Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’ın Bolvadin-Emirdağ karayolunda yoldan çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Ş.Ç. İdaresindeki 34 BGU 554 plakalı tanker Bolvadin Emirdağ karayolu Kapaklı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yolcu R.B.K.’yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, tankerin sürücüsü Ş.Ç.’yi ise Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
1
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
2
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
3
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
4
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
5
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
6
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
7
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.