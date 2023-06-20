Yolsuzluk haberi yaptığı için belediye başkanının dövdürdüğü gazeteci yeni bombayı patlattı

Tatvan ilçesinde belediyedeki usulsüzlük iddialarını yayımlayıp belediyenin gerçekleşen satışının iptal edilmesi gerektiğini belirten Sinan Aygül, saldırıya uğramasının ardından sosyal medya hesabından, haberine konu olan kamu malının satışı ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Yolsuzluk haberi yaptığı için belediye başkanının dövdürdüğü gazeteci yeni bombayı patlattı

Editör: Bengü Zorlu

Gazeteci Sinan Aygül, yaptığı Tatvan belediyesindeki 'arazi satışı' ve 'yolsuzluk' haberleri nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğramıştı.

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Gazeteci Sinan Aygül bu yazısından sonra saldırıya uğramıştı; “Aygül, şunları yazmıştı:

"Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar.

Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum.

O satışı iptal edin @TatvanBld Belediye orası babanızın çiftliği değil illa "ihaleye fesat karıştırma" dosyası mı açılması lazım..."

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Sinan Aygül'ün son durumuna ilişkin bilgiyi Gazeteci Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yılman, saldırıya uğrayan Aygül'ün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

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İHALE İPTAL EDİLDİ

Tatvan’da saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, konuya ilişkin son paylaşımında “Bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi” dedi.

Yazdığı haberler nedeni ile tepki çeken Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’ son olarak kamu malının satışı ihalesinin iptal edildiğini şu açıklamayla duyurdu;

“Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım bu aşağıdaki haberdi. Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız, bugünden sonra da susturabilmek ve artık susturmaya çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız.”

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