AKP’li belediyedeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için silahlı saldırıya uğramıştı. Gazeteci Sinan Aygül'ü darp eden korumalar açığa alındı

Saldırıda belediye personeli Yücel Baysali Aygül’ü döverken, polis memuru Engin Kaplan da silahla müdahale etmeye çalışan vatandaşları tehdit etti.

Saldırı sonrası tepkiler büyüdü. Geylani, saldırıdan habersiz olduğunu öne sürerek, belediye personelinin açığa alındığını, polis memurunun da valilik tarafından açığa alınacağını duyurdu.

TELE1’in sorularını yanıtlayan Geylani, saldırganlarla ne zaman görüştüğünü hatırlamadığını söyledi.

Bitlis Valiliği ise polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’ün haberine göre; Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye ulaştı. Saldırı sırasında Ankara’da olduğunu belirten Geylani, Aygül’ü darp eden “Engin Kaplan ve Yücel Baysali ile ne zaman görüştünüz” sorumuza “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Geylani şunları söyledi:

“Gereken işlemler devam ediyor. Belediye personeli Yücel Baysali ile ilgili gerekli işlemi belediye olarak biz yapıyoruz. Açığa alındı”

“POLİS MEMURU AÇIĞA ALINACAK”

“Polis memuru Engin Kaplan da valilik üzerinden açığa alınacak. Açığa alma süreci başladı, hukuki süreç devam ediyor. Üzücü bir olaydı. Tasvip etmediğimiz bir olay.”

“HİÇBİR BİLGİM YOK”

Geylani, saldırganların, Aygül’e “Başkan hakkında yazarsan seni gebertiriz” dediği iddiasına ise şu yanıtı verdi: “O konuda hiçbir bilgim yok, haberim yok. Ne olmuş, nasıl olmuş, nasıl gelişmiş… Ani gelişen bir olay. Bilgimiz dışında. Biz dört buçuk senedir oradayız. Böyle bir olay yaşanmadı. Yaşanmasına müsaade etmeyiz de. Bizi üzdü. Çok mahcup kaldık. Sürecin takipçisiyiz. Hem belediye olarak, hem de diğer kanallardan takip edeceğiz.”

“DEFALARCA KEZ BELEDİYE ALEYHİNDE YAZDI”

Geylani, Sinan Aygül’ün belediye aleyhindeki haberleri nedeniyle saldırıya uğradığı iddiasına ise şöyle cevap verdi: “Sinan Bey ilk defa yazmıyor. Defalarca kez belediye aleyhinde yazdı. Bugüne kadar ne aradık, ne sorduk. Ne de tenkitte bulunduk. Hiç onunla ilgili bir şeyimiz olmadı. Geldiğimiz günden beri belediyeyle ilgili yazıyor. Hukuki süreç yürütürüz, olması gereken neyse onu uygularız. Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz.”

SALDIRGANLARLA EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ UNUTMUŞ

“Saldırganlarla, Sinan Aygül darp edilmeden önce telefondan görüştünüz mü” sorumuza “Yok görüşmemiz olmadı” diyen Geylani, “En son ne zaman görüştünüz” sorusuna ise “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi.