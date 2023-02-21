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YouTube'a Podcast özelliği geliyor

Bir süredir podcast hizmeti verebilmek için test yapan YouTube, podcast içeriklerini yakında kullanıcılarına sunacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:19
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YouTube bünyesine Podcastleri ekleyeceğini açıkladı

YouTube'a Podcast özelliği geliyor
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9to5Google'ın haberine göre YouTube sessizce yeni bir özellik denemesi başlattı. Uygulama podcast yapımcıları için daha fazla araç üzerine odaklanıyor.

YouTube şu anda test aşamasında olan yeni araçlar göründüğü kadarıyla bir içerik oluşturucunun platformda podcast başlatmak için ihtiyaç duyacağı her şeyi içeriyor. Bu araçlar bir podcast bölümü yüklemekten podcast'in performansı hakkında analitik verilere bakmaya kadar birçok içerik üzerinde kontrol sağlıyor.

PODCAST'LER İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR YOUTUBE STUDİO'DA KULLANILACAK

Testin bir parçası olan kullanıcılar, genellikle bir video yükleme, metin gönderisi oluşturma veya canlı yayın başlatma seçeneği sunan "oluştur" düğmesinin altında bir podcast yüklemek için yeni bir seçenek görecekler ancak hepsi bu kadar değil. İçerik oluşturucular podcast'leri içerik menüsünde bulunan yeni bir "Podcast'ler sekmesi" altında da görebilecekler. Ayrıca mevcut oynatma listeleri, üç noktalı menüde bulunan yeni bir seçenekle podcast olarak ayarlanabilecek.

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