YouTube’a ortak canlı yayın özelliği geldi. Detaylar belli oldu

Geçen yıl YouTube ortak canlı yayın özelliğinin geleceğini duyurmuştu. YouTube’un resmi Twitter hesaplarından biri dün yaptığı paylaşımla Ortak Canlı Yayın özelliğini getirdiklerini açıkladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TeamYouTube adlı Twitter hesabından paylaşılan tweete göre YouTube, akıllı telefonlar üzerinden Ortak Canlı Yayın özelliğini getiriyor. Bu özellik, adından da anlaşılabileceği gibi iki kanalın ortak canlı yayın yapmasını sağlayacak.

HERKES KONU OLABİLECEK

Herkesin konuk olabileceği bu canlı yayınları açmak için kanal sahiplerinin en az 50 aboneye sahip olması gerekiyor. Kanal sahipleri, canlı yayın sonrasına da analizleri görüntüleyebilecek. Yayına konuk olan kişiler ise tabii ki bu verilere erişim sağlayamayacak.

TEST AŞAMASINDA

Yenilik, şu anda birkaç içerik oluşturucusuyla test ediliyor. YouTube Yardım tarafından belirtilen yazıya göre yakında daha fazla içerik oluşturucuya sunulacak.

YouTube üzerinde Ortak Canlı Yayın yapmak için aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

YouTube uygulamasına giriş yapın

Alt kısımda yer alan Oluştur + sekmesine tıklayın

Oluştur+ sekmesindeki “Ortak Canlı Yayın” butonuna dokunun

Yayın için konuklar tarafından görüntülenecek başlık, açıklama gibi ayrıntıları belirtin.

“Bitti” butonuna dokunun

Canlı yayına konuk olacak kişiyi “ortak yayıncıyı davet edin” sekmesine dokunun. Buradan bağlantıyı kopyalayarak ya da ortak yayıncıya davet bağlantısı gönderin.

Canlı yayın konuğu geldikten sonra “Canlı Yayını Başlat” sekmesine dokunun.