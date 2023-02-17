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YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu

YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa ettikten sonra yerine gelecek isim açıklandı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:02
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YouTube yeni CEO'su açıklandı

YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Susan Wojcicki artık YouTube’un başında değil.

Wojcicki ailesel, sağlık ve kişisel projeler nedeniyle CEO görevinden ayrıldı.

YERİNİ NEAL MOHAN'A BIRAKTI

YouTube’un ürettiği ürünlerle ilgili her türlü alandan sorumlu isim olan Neal Mohan, Wojcicki’in yerine geçecek isim olacak.

Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak YouTube’un başındaki isim olacak. Mohan, YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Müzik ve Youtube Shorts’un çıkmasına yardımcı oldu ve platformun güvenlik ekibine liderlik etti.

Larry Page ve Sergey Brin, "Susan'ın Google tarihinde benzersiz bir yeri var ve her yerden insanlar tarafından kullanılan ürünlere inanılmaz katkılar sağladı. Son 25 yılda yaptığı her şey için ona çok minnettarız." dedi.

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