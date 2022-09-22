YouTube'un algoritmasında şok detay: Şirket açıklama yaptı

Firefox geliştiricisi Mozilla tarafından yapılan yeni bir araştırma, YouTube'un video denetleme araçlarının etkisiz olduğunu iddia etti. Başka bir deyişle bir videoyu "beğenmedim" oyunun verilmesi durumunda, beklenilen etki görülmez.

YouTube'un algoritması, kullanıcıların ne izlemek istemediklerini öğrenmek için çeşitli araçları barındırmaktadır. Beğenmedim düğmesi, Kanalı Önerme seçeneği ve videoları hesabın geçmişinden kaldırma gibi seçeneklerini içermektedir. Fakat Mozilla'nın araştırmasına göre, kullanıcılar hala bu "kötü önerileri" almaktadır. YouTube'un araçları istenmeyen videoları en iyi ihtimalle neredeyse yarı yarıya azaltmayı amaçlamaktadır. En kötü durumda ise, YouTube bunun tam tersini yaparak istenmeyen videoların sayısını artırmaktadır.

47 sayfalık çalışmanın tamamı, Mozilla'nın web sitesinde yayınlandı ve araştırmacının metodolojisi, kuruluşun verileri nasıl elde ettiği, bulgular ve YouTube'un ne yapması gerektiği yönünde önerileri içermekteydi.

Bulgularda, YouTube'un araçları tutarlılık açısından herhangi bir standarda sahip olmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 39,3'ü tavsiyelerinde herhangi bir değişiklik görmediğini söylemektedir. Çalışmada Katılımcı 112 olarak adlandırılan bir kullanıcı, hesaplarında tıbbi videoların gösterilmemesi için moderasyon araçlarını kullandı, ancak bir ay sonra hesabı bunlarla dolup taştı. Yüzde 23'ü karışık bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Bu grup için, bir süre istenmeyen videoları görmeseler de kısa bir süre sonra aynı videolar yeniden ortaya çıkıyordu. Ve katılımcıların yüzde 27,6'sı moderasyon araçlarını kullandıktan sonra kötü tavsiyeleri almayı bıraktıklarını söyledi.

Araştırmacılar ayrıca insanların önerileri yönetmek için davranışlarını değiştirdiklerini söylüyor. Araştırmada, kullanıcılar YouTube ayarlarını değiştirdikleri, farklı bir hesap kullandıkları veya daha fazla öneri almamak için belirli videoları izlemekten tamamen kaçındıkları belirtiliyor. Diğerleri, işleri temiz tutmaya yardımcı olmak için VPN'leri ve gizlilik uzantılarını kullanıyor.

YOUTUBE YANIT VERDİ

YouTube sözcüsü The Verge'e çalışmayı eleştiren bir açıklama yaptı. Sözcü, araştırmacıların “sistemlerin gerçekte nasıl çalıştığını” hesaba katmadıklarını ve araçların nasıl çalıştığını yanlış anladıklarını iddia etti. Görünüşe göre, denetleme araçları bir konunun tamamını durdurmuyor, yalnızca belirli bir videoyu veya kanalı durduruyor. Araştırmacıların da kabul ettiği üzere bu çalışma "YouTube'un kullanıcı tabanının temsili bir örneği değil", ancak kullanıcı hayal kırıklığı hakkında biraz fikir veriyor.

YouTube algoritması ve onu çevreleyen değişiklikler, kullanıcılardan büyük tepki çekmeye devam ediyor. Pek çok kişi, YouTube'un Beğenmeme sayacını web sitesinden kaldırmasından memnun değil. Ayrıca, YouTube'un etkileşimi artırmak için tartışmalı içerikten yararlandığına dair iddialar da bulunmaktadır.