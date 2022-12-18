﻿YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya soruyorum

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek 2002 milletvekili seçimleri öncesi başladı…

"Siyasi Yasaklı" Erdoğan'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarına rağmen, "AKP Genel Başkanı" olarak seçime girmesine ve adının oy pusulalarında yer almasına onay verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne de YSK'ya da özetle şu ihtarnameyi gönderdi:

-"Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak partisini seçime sokamaz, oy pusulalarında adı yer alamaz…"

Tufan Algan başkanlığındaki dönemin YSK'sı Anayasa ve yasa hükümlerini görmezden geldi.

O dönemde Star TV Ankara Temsilcisi ve Genç Parti Genel Başkan Yardımcısıydım.

Kanadoğlu'nun ihtarnamelerini temin ederek hem patronum hem de genel başkanım Cem Uzan'a vermek üzere Ankara'daki Sheraton Otele gittim.

Uzan'ın yanında, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge ile Star TV Genel Haber koordinatörü Can Ataklı vardı.

Kanadoğlu'nun gerek Anayasa Mahkemesi'ne gerek YSK'ya gönderdiği belgeleri göstererek dedim ki;

-Siyasi yasaklı Erdoğan'ın Genel Başkan sıfatıyla partisini seçime sokmasının Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu haber yapalım.

-Genç Parti olarak da YSK'ya itiraz başvurusunda bulunalım.

Cem Uzan dedi ki;

-"Millet mağdur siyasetçiyi sever. Biz Erdoğan'ı mağdur etmeyelim, taraf olmayalım, YSK'yı karşımıza almayalım…"

AKP, siyasi yasaklı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçime girdi yüzde 34,28 oyla birinci parti oldu.

Deniz Baykal liderliğinde CHP, yüzde 19,39 oyla ikinci parti oldu.

Genç Parti yüzde 7,25 oy aldı;

-Tansu Çiller liderliğinde yüzde 9,54 oy alan DYP ile

-Devlet Bahçeli liderliğinde yüzde 8,36 oy alan MHP'yi baraj altında bıraktı.

Uzan, AKP'yi ve Erdoğan'ı mağdur etmedi, tek başına iktidarın yolunu açtı.

Erdoğan ise medya patronu Cem Uzan'a da ailesine de bankalarına da şirketlerine de acımadı.

-FETÖ'cü savcı ve hâkimlerle Cem Uzan'ı hem mahkûm hem siyasi yasaklı yaparak mağdur etti.

CHP lideri Deniz Baykal dedi ki;

-"Siyasi yasak demokrasiye uygun değil…"

CHP desteği ile Anayasa değişti ve Erdoğan'a milletvekilliği yolu açıldı

YSK ufak bir bahane ile Siirt seçimini iptal etti ve listede adı olmayan Erdoğan'a yasalara aykırı olarak Siirt'ten aday olma imkânı verince Erdoğan milletvekili seçildi.

Görüldüğü gibi YSK, CHP, Genç Parti seçim öncesi ve sonrası dediler ki;

-Yürü ya Erdoğan...

Değerli okurlarım,

Erdoğan hükümeti 2007 Anayasa değişikliği ile Anayasa'nın 101. Maddesinin ikinci fıkrasına şu hükmü koydu:

-"Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir."

2010 anayasa değişikliğinde bu hüküm aynı kaldı.

2014'te Erdoğan birinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve başkanlık rejimi istediğini ortaya koyunca MHP lideri Bahçeli dedi ki;

-"Ya Erdoğan'ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan'a uyduracağız…"

16 Nisan 2017 referandumunda oylar sayılırken, "Mühürsüz 2,5 milyon oy geçerlidir" kararı veren YSK, Tek Adam Rejimine onay verdi…

Üç Anayasa değişikliğinde de AKP ve MHP'li hukukçular Erdoğan'ın durumunu unuttular.

2018'de Erdoğan ikinci ve son kez seçildi.

Bugün muhalefet partilerinin liderlerine diyorum ki;

-Bırakın Erdoğan için mağdur edebiyatını,

-Kendi düşen ağlamaz,

-Acırsanız acınacak duruma düşersiniz…

Değerli okurlarım,

Liberal Demokrat Parti (LDP), Erdoğan'ın 3. kez adaylığını YSK'ya sordu.

YSK resmî yanıtında dedi ki:

-"İlgili kanunda, YSK'nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi."

Demek ki; Cumhurbaşkanı seçimi YSK görevleri arasında yokmuş..!

Değerli okurlarım,

YSK Başkanının son açıklamasına dikkat çekmek istiyorum.

Habertürk'ten Kübra Par'ın, "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna YSK Başkanı Muharrem Akkaya şöyle yanıt verdi:

-"Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var.

-Belediye Başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü yüzde 50+1 şartı var.

-Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır."

Konu Erdoğan olunca YSK diyor ki;

-"Özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır."

Konu İmamoğlu olunca "Özel nitelikli istemler" prensibini çiğneyen YSK Başkanı Akkaya diyor ki;

-"İsterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez."

Hayrola Başkan Akkaya?

-Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasını neden hatırlatmadın?

Sayın Akkaya, madem Kübra Par kardeşimin sorusunu yanıtladın.

Şu sorularımı da lütfen yanıtlar mısınız;

-Anayasa'nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, Recep Tayyip Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?

-Başvurusu kabul edilir mi?