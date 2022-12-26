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Muharrem Akkaya'nın görev süresi 24 Ocak'ta doluyor. YSK'da seçimleri etkileyecek belirsizlik

Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası ve siyasi yasak almasıyla gündeme gelen YSK Başkanı Muharrem Akkaya dahil 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak’ta doluyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 03:21
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YSK Başkanının 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması gündem olmuştu. YSK'da üye belirsizliği

Muharrem Akkaya'nın görev süresi 24 Ocak'ta doluyor. YSK'da seçimleri etkileyecek belirsizlik
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Başkan Muharrem Akkaya’nın hem “mazbata” hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığına yönelik açıklamasıyla gündeme gelen YSK’de gözler ocak ayındaki seçimde. Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Seçime ramak kala üye seçimi yapmak adil değil” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre yeni yılla birlikte 3’ü Yargıtay, 2’si Danıştay’dan olmak üzere 5 yeni üye için seçim süreci başlayacak. Ancak yeni üyeler seçilene kadar eski üyeler göreve devam edecek. YSK, 7’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. Karara doğrudan etkili olacak 5 üyenin seçim sürecindeki belirsizlik, yaklaşan seçimleri de etkileyecek. Seçime yeni başkan ve üyelerle mi yoksa eski başkan ve üyelerle mi gidileceği noktasında önem taşıyor. 

"2017'DE YASA ÇIKARILDI"

Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, önceki yasalarda süresi biten üyenin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmadığını belirterek 2017’de YSK’nin yetki ve görevlerine ilişkin yasa çıkarıldığına işaret etti. Eminağaoğlu, “Süresi bitenlerin yeniden seçilebileceği açıkça ifade edildi ve yasal bir dayanak yaratıldı” dedi.

Seçim kurullarının yapısının yakın zamanda çıkarılan yasayla değiştirildiğine de dikkat çeken Eminağaoğlu, “Seçim Yasası’nda seçim kurullarının seçime az bir süre kala hukuka aykırı yapılanma ile yenilendiğini hatırlatırsak aynı durum geçici madde yoluyla yasa dolanılarak YSK için söz konusu olmaktadır” diye konuştu.

"KURULUN YAPISINA MÜDAHALE EDİLİYOR"

YSK’de toplantıların eskiden asıl üyelerle yapıldığını ancak yeni benimsemeyle artık yedek üyelerin de toplantıya katıldığını söyleyen Eminağaoğlu, “Aykırılık daha da çarpıcı hale geliyor. Belki seçilecek 5 yeni üyenin 4’ü yedek üye olacaktı. Böylece kurulun yapısına müdahale ediliyor. Seçilecek 5 kişi doğrudan etkili olacak. Seçim kurulları da böyle tepe taklak edilmişti” dedi.

Geçici madde ile 2022’de görev süresi bitecek üyeler için 2023’te seçim yapılacağının düzenlendiğini aktaran Eminağaoğlu, “Böylece yüksek mahkemelere baskı altında, seçime ramak kala üye seçimi yapılacak. Adil olacağını söylemek mümkün değil. Yenileri seçilene kadar süresi bitenler göreve devam edeceği için belirsizlik olacak. Seçimlerin akıbeti nasıl olacak?” ifadelerini kullandı.

GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPTIĞINI BELİRTMİŞTİ

YSK Başkanı Akkaya, İmamoğlu’na verilen cezanın ardından “Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” demişti. Tepkiler üzerine Akkaya, bir adaya yönelik değil genel bir değerlendirme yaptığını savunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de “bir anayasa hukukçusuyla görüştüğünü, kanaati olduğunu” kaydetmişti.

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