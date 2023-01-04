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YSK'da kritik seçimler öncesi büyük değişim

Bu yıl yapılacak kritik seçimler öncesi YSK'da başkan Muharrem Akkaya dahil beş üyenin görev süresi 24 Ocak tarihinde doluyor... YSK’ya Yargıtay’dan 3, Danıştay’dan 2 yeni üye gelecek.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 18:15
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Kritik seçimler öncesi YSK'da büyük değişim

YSK'da kritik seçimler öncesi büyük değişim
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Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kritik bir değişim yaşanacak.

7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.

2016'DAN BERİ GÖREVDE

NTV'nin haberine göre görev süresi sona erecek isimlerden biri de YSK Başkanı Muharrem Akkaya.

Akkaya, YSK'da 2016 yılından beri görev yapıyor. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.

5 YENİ ÜYEDEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Boşalan üyelikler için Yargıtay’dan 3 Danıştay’dan 2 isim seçilecek. Aday olan isimlerden en fazla oyu alanlar YSK üyesi olacak.

5 yeni üyenin seçilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak.

11 üye salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

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AÇIKLANMADI ?
4.01.2023 18:43
MÜHÜRSÜZ KABUL EDILEN VE IBB BAŞKANININ MAZBATASI GÜNUNDE TESLİM EDİLMEDİ ? KUŞKU YARATAN ŞÜPE YARATAN ZAMANLARI BARINDIRAN TUTARSIZLIKLAR  
 
Sabahattin ozarslan
4.01.2023 18:37
Zamlar çok az. Seçim var. INTIBAK NE ZAMAN. NAFAKA NE ZAMAN. YASAKLANACAK KANUNEN  
 
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