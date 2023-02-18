18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı

YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı

Mustafa Balbay, YSK içinde seçim tarihi konusundaki yaygın görüşü kaleme aldı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:11
Takip Et

YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber

YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Seçim ertelenmeli” ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bazı şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyoruz, sizlerden 1 yıl süre istiyorum.” çıkışının ardından seçim tartışmaları alevlendi.

Muhalefet seçimin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ancak Meclis kararıyla olabileceğini söylerken, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’dan çarpıcı bir iddia geldi. Balbay, “YSK’nın seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardığını” yazdı.

YSK ÖN ÇALIŞMASINI TAMAMLADI
Balbay, köşe yazısında şu iddiada bulundu:

“…İktidar seçimi istediğini ilan eder. Tarih de verir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu kararı alır:

– Deprem bölgesindeki seçmen listelerinin sağlıklı oluşmadığı anlaşılıyor. Bu koşullarda zamanında seçim, erkendir.

Bu olasılık çok konuşuluyor ama ocak ayı sonunda yenilenen YSK yönetiminde daha farklı bir hava var. Sızan bilgilere göre YSK ön çalışmasını tamamladı, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardı. Bu değerlendirmesini Cumhurbaşkanlığı’na iletti…”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
2
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
3
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
5
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
6
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
7
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.