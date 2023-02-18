YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Seçim ertelenmeli” ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bazı şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyoruz, sizlerden 1 yıl süre istiyorum.” çıkışının ardından seçim tartışmaları alevlendi.



Muhalefet seçimin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ancak Meclis kararıyla olabileceğini söylerken, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’dan çarpıcı bir iddia geldi. Balbay, “YSK’nın seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardığını” yazdı.



YSK ÖN ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Balbay, köşe yazısında şu iddiada bulundu:



“…İktidar seçimi istediğini ilan eder. Tarih de verir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu kararı alır:



– Deprem bölgesindeki seçmen listelerinin sağlıklı oluşmadığı anlaşılıyor. Bu koşullarda zamanında seçim, erkendir.



Bu olasılık çok konuşuluyor ama ocak ayı sonunda yenilenen YSK yönetiminde daha farklı bir hava var. Sızan bilgilere göre YSK ön çalışmasını tamamladı, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardı. Bu değerlendirmesini Cumhurbaşkanlığı’na iletti…”





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