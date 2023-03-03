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Vekil sayıları güncellendi. 4 ilin milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TÜİK verilerine dayanarak illerin milletvekili sayılarını değiştirdi. İşte o milletvekilleri ve sayıları...

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 08:19
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Vekil sayıları güncellendi

Vekil sayıları güncellendi. 4 ilin milletvekili sayısı değişti
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Yüksek Seçim Kurulu'nun güncellediği milletvekili sayılarına göre, yalnızca 4 ilin milletvekili sayısında değişiklik olacağı ortaya çıktı.

Kocaeli ve Sakarya, milletvekili sayısını birer artıracak. Dolayısıyla Kocaeli 14, Sakarya ise 8 milletvekiliyle temsil edilecek. Tunceli ve Bayburt ise birer milletvekili kaybedecek. İki il de birer milletvekili çıkaracak. İstanbul’un 98, Ankara’nın 36, İzmir’in ise 28 milletvekiliyle temsili sürecek. 

Deprem bölgesindeki 11 ilin milletvekili sayıları ise değişmeyecek. Adana 15, Adıyaman 5, Diyarbakır 12, Elazığ 5, Gaziantep 14,  Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Kilis 2, Malatya 6, Osmaniye 4 ve Şanlıurfa 14 milletvekiliyle temsil edilecek.

Değişiklik olmamasının nedeni ise yasa gereği milletvekili sayılarına esas alınan genel nüfus sayımının depremden önceye denk gelmesi olarak tanımlandı. 

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