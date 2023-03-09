Flaş... Flaş... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı.



Altılı Masa’da yaşanan kısa süreli krize değinen Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in millet için adım attığını ve Türkiye’nin önünü açmak için çalıştığını söyleyerek, “Bir hususun altını çizmek istiyorum. İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener, bu ülkenin aydınlık yarınlara kavuşması için yılmadan bugünlere geldi. Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın çimentosudur.” dedi.



“MUHARREM İNCE’Yİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ”

Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Zorlu, “Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçiydi. Aramızda görmekten memnuniyet duyarız ancak bu bizim verebileceğiz bir karar değil.” ifadelerini kullandı.







Zorlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



MASADA KRİZ NASIL AŞILDI?

“Herkesin kazanacağı bir fomülü hayata geçirdik.”



KRİZİ ÇÖZEN İMAMOĞLU-YAVAŞ FORMÜLÜ

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın başarılarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin umudunu taşıdılar. Ve milletimizde bir heyecan uyandırdılar. Bizim ilkesel durumuşuzda bir farklılık olmadı. Biz halkın bu tercihini yeniden milletimizin huzuruna sunmayı başardık. Seçim kazanıldıktan sonra en uygun sürede atamalar yapılacaktır.”



HDP'DEN DESTEK İSTENECEK Mİ?

“CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.”



ALTILI MASA'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU

“Parlamenter sisteme geçeceğiz, ve Genel Başkanımız Meral Akşener Başbakan olacak.”



LİDERLER ORTAK MİTİNG YAPACAK MI?

“Nasıl bir çalışma yürütüleceğine dair tablo önümüzdeki günlerde netleşecektir. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız var, haftaya netleşir.'”



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