19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi

Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi

Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Yunan versiyonunun göreve getirilmesi' önerisinde bulunulmuştu.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:10
Takip Et

Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi

Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi
+
Aa
-

Yunan medyasında, şimdi de ülke için “Türkiye’ye karşı propaganda yürütmek” üzere bir “İletişim Başkanlığı” kurulacağı haberleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Türkiye’nin tezlerini dünyaya anlatmak üzere uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı “Türkiye İletişim Modeli”nin başarısı üzerine Yunanistan harekete geçti.

Yunan Real News gazetesinde yayınlanan “Ankara’ya karşı iletişim görev gücü” başlıklı haberde, “Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bir duvar işlevi görecek İletişim Başkanlığı kurma yönünde karar aldığı ve sürecin hızla yürütüldüğü” ifade edildi.

Haberde, “Bu özel grubun görevi, Türklerin iletişimsel düzeydeki her türlü faaliyeti karşısında iletişim koordinasyonunu sağlama, bilgileri/verileri yönetme, derhal ve sert cevap verme olacaktır” denildi.

Amaç, “Türkiye’nin artan iletişim faaliyetlerine karşı taarruz”

Haberde, Yunan tarafının son iki yılda krizlerin iletişimsel açıdan yönetiminde eksikliklerin bulunduğunun ve Türkiye’ye karşı bir iletişim mozaiği oluşturma gerekliliğinin farkına vardığı belirtildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında geçen hafta ortasında gerçekleştirilen bir toplantının ana mesajının “Türkiye’nin son zamanlarda birçok düzeyde ciddi bir dinamizm kazanan iletişim çalışmaları karşısında Yunanistan’ın sürekli karşı taarruzuna yön vermek” olduğu aktarıldı.

Bu amaçla oluşturulan yeni “iletişim görev gücünün” uzun zamandır Yunan makamlarının mülteci ve göçmenlere karşı sergilediği insanlık dışı tutumu dünyaya gösteren Türkiye’ye karşı bir siper oluşturacağı belirtilen haberde, Yunan İletişim Başkanlığı için ülkenin Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışmış, dışişleri bakanlığı sözcülüğünü yürütmüş ve New York başkonsolosu olarak görev yapmış Konstandinos Kutras’ın adının öne çıktığı ifade edildi.

Kathimerini de “Altun’un Yunan mevkidaşına ihtiyaç var” demişti

Ağustos ayında Yunan Kathimerini gazetesinde de “Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazı yayınlanmıştı.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi Sotiris Serbos, Fahrettin Altun’un 24 Temmuz’da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun’un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etmişti.

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen ve bölgesel etkinliği artan Türkiye’de, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğu belirtilen yazıda, Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin “Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek” olduğu vurgulanmıştı.

Yunanistan’ın da bu alandaki zaafını tedavi etmek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilen yazıda, “Altun’un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için, geçmişe kıyasla daha orantısız bir şekilde ilerliyor. Türkiye’nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz.” denilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İşi çözmüşler
19.09.2022 23:28
Onlar da Algı ile Yunanlıları uyutacaklar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
2
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
3
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
7
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.