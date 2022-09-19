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  • ABD’den Türkiye sınırında skandal hamle. Resmen Türkiye'yi kuşatıyorlar!

ABD’den Türkiye sınırında skandal hamle. Resmen Türkiye'yi kuşatıyorlar!

Yunan basını ABD'nin askeri üs olarak kullandığı ve yığınak yaptığı Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nın Boğazlara alternatif olması amacıyla genişletilmesini planladığını ileri sürdü. Askeri üssün Türkiye'ye yönelik bir kuşatma algısı yarattığı tartışılıyor ve üsler Ankara'nın tepkisini çekiyordu...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:53
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Resmen Türkiye'yi kuşatıyorlar. ABD burnumuzun dibindeki Dedeağaç üssünü genişletiyor

ABD’den Türkiye sınırında skandal hamle. Resmen Türkiye'yi kuşatıyorlar!
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Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Dedeağaç'ın Boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, ABD ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü.

DESTROYERLER DE LİMANA YANAŞACAK

Haberde, ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, "Arleigh Burke" sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi.

Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, ABD'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeağaç'ın Balkanlar'la demir yolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi.

SUDA’YA DA YERLEŞTİLER

Son aylarda Suda'daki ABD Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda Üssü'ndeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi. (AA)

ABD TÜRKİYE'Yİ KUŞATIYOR

Yunanistan'daki ABD üslerinin artması ve bu üslere yapılan yığınağın Türkiye'ye yönelik bir kuşatma algısı yarattığı tartışılıyor ve üsler Ankara'nın tepkisini çekiyordu.

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Hadi hayırlısı !
19.09.2022 17:04
Başkomutan rte...  
 
Ss
19.09.2022 16:56
Bop projesi işliyor adım adım bop eşbaşkanı görevde  
 
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