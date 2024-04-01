Yunus için 1 dakikalık maç

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus için 1 dakikalık maç
Leicester City, Championship'in 40. haftasında kendi evinde Norwich City'yi ağırladı ve King Power Stadyumu'ndaki mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçta ilk golü Norwich City'den Gabriel 20. dakikada kaydetti.

Ancak Leicester City, 33. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 61. dakikada Stephy Mavidi'nin golleriyle maça geri dönerek 2-1 öne geçti.

Jamie Vardy, maçın 90+3. dakikasında attığı golle Leicester City'nin 3-1'lik zaferini ilan etti.

Leicester City'den Yunus Akgün, maçın büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve 89. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetle Leicester City puanını 85'e çıkardı, Norwich City ise 64 puanda kaldı.

Championship'in gelecek haftasında Leicester City, Birmingham'ı evinde ağırlayacakken, Norwich City ise Ipswich'i evinde konuk edecek.

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