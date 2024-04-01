Fenerbahçe TFF'yi tuş etti

Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından yaşanan disiplin sevkleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Pekin, futbolcuların ve görevlilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karşı olduklarını ve bu konuda haklarını arayacaklarını ifade etti.

Fethi Pekin'in gündem yaratan açıklaması:

Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

TFF'Yİ TUŞ EDEN DETAY

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İŞTE CEZA ALMASI BEKLENEN İSİMLER:

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında futbolcular Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel ve kulüp görevlileri Onur Özkan ile Kürşat Çiftlik bulunuyor.