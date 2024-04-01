Fenerbahçe TFF'yi tuş etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe TFF'yi tuş etti
Olaylı Trabzonspor maçı sevkleri sonrası Fenerbahçe cephesinden flaş bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından yaşanan disiplin sevkleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Pekin, futbolcuların ve görevlilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karşı olduklarını ve bu konuda haklarını arayacaklarını ifade etti.

Fethi Pekin'in gündem yaratan açıklaması:

Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

TFF'Yİ TUŞ EDEN DETAY

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

ekran-alintisi-002.jpg

İŞTE CEZA ALMASI BEKLENEN İSİMLER:

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında futbolcular Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel ve kulüp görevlileri Onur Özkan ile Kürşat Çiftlik bulunuyor.

İlgili Haberler
Ali Koç'a 39 bin Lira
Trabzonspor Fenerbahçe maçının sevkleri açıklandı. TFF'den flaş paylaşım
Fenerbahçe AK Parti'ye 3 puan kaybettirdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gücüdür bu. Seçimi kaybettirir böyle
Fenerbahçe Galatasaray derbisine ketum İtalyan hakem
Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı
Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'a büyük şok
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'a büyük şok
Son Haberler
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti Gündem
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu Magazin
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu
Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu Spor
Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün Gündem
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu Dünya
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak Gündem
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü Gündem
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü