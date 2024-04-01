TFF açıkladı. Kaç maç ceza geleceği belli oldu

Trabzonspor, sahadaki olaylar ve kurallara aykırı davranışlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz da kavgaya karıştığı için PFDK'ya sevk edilenler arasında.

Fenerbahçe'den ise futbolcular Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve görevliler Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan da PFDK'ya sevk edildi.

Bu isimlerden Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve Kürşat Çiftlik kavgaya karıştıkları; İrfan Can Eğribayat ve Okan Özkan ise kavgaya karışma ve sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle sevk edildi.

Tüm bireysel olarak sevk edilen isimler, disiplin talimatının 45. maddesi uyarınca, 3 ila 5 maç arası men cezası alabilirler.

Ayrıca, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeye göre de 1 ila 3 maç arası ek men cezası alabilirler.

İŞTE Disiplin Talimatı 45. maddesi:



"Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen



(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,



(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000. TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL'den 78.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 39.000.-TL'ye kadar para cezası,



(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir."



İŞTE Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi:



(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;



(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,



(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL'den 520.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL'den 260.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 32.000.-TL'den 100.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL'den 40.000.-TL'ye kadar para cezası,



(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,



(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 160.000.-TL'den 800.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 80.000.- TL'den 400.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 52.000.-TL'den 260.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL'den 132.000.-TL'ye kadar para cezası, verilir.



(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 220.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 220.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.



(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller

nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.



(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,



(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,



(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 800.000.-TL'den 2.000.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL'den 800.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL'den 400.000.-TL'ye kadar para cezası,



(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.



(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem,

gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu

durumu derhal TFF'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler

hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.



(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine

yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;



(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,



(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 80.000.- TL'den 280.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,



(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.