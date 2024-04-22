Konut alımında yeni yöntem. Fiyatlar ve kredi faizleri uçunca çare böyle bulundu

Artan fiyatlar ve yükselen kredi faiz oranları ile beraber birçok vatandaş için ev almak artık hayal oldu.

Özellikle büyükşehirlerde ev satışlarının durması durması gayrimenkulde takas dönemini gündeme getirdi.

"BUGÜNKÜ KONUT KREDİLERİNİ KULLANMAK İMKANSIZ"

Emlak sitelerindeki takas ilanları her geçen gün artıyor. Show Haber'e açıklama yapan emlakçı İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konut kredilerindeki artışa dikkat çekti.

Yeşiltaş, "Konut kredileri, 0.69'lardan 3'lerin üzerine çıktı ki bugünkü konut kredilerini kullanmak imkansız." dedi.

"İLANLAR CAMLARDA SOLMAYA BAŞLIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan emlakçı Bedri Yılmaz araç ile takas etmek isteyen insanların olduğunu, başka bir ev veya arsa ile takas etmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Yılmaz, eskiden biz afiş astıktan sonra telefonların susmadığını şimdi ise yazılar camlarda soluyor dedi.

Yılmaz, yaklaşık 6-7 aydır artan fiyatlar ve krediler yüzünden neredeyse hiç göstermedikleri ev ilanları olduğunu belirtti.

"35 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Şu an takas yöntemi çok daha fazla olduğunu söyleyen Yılmaz, 35 yıldır öyle bir takas yoluyla daha önce hiç rastlamadığını ifade etti.

"UYGUN FAİZ ORANIYLA KREDİ ŞART"

Takas yönteminin de piyasayı hareketlendiremeyeceğinin altını çizen uzmanlar ise emlak sektörünün hareketlenmesi için en azından ilk defa gayrimenkul alacaklara kamu bankalarından uygun faiz oranıyla kredi fırsatının sunulması gerektiğini ifade ediyor.