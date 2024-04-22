Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi

Eren Bozdaş
Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kendi evinde düzenlediği mangal partisinde takım arkadaşları ile keyifli anlar yaşadı.

El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 devirdi ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Milli yıldız Arda Güler ise dev maçta forma şansı bulamadı.

Bu galibiyet, Arda Güler'in evindeki mangal partisi ile kutlandı.

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VALVERDE VE BRAHIM DIAZ PARTİDE
Partiye, Arda Güler'in takım arkadaşları Federico Valverde ve Brahim Diaz katılırken, milli yıldızın aile üyeleri de yer aldı.

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Valverde ve Diaz ile mangal başında poz veren Arda, arkadaşlarıyla masa tenisi oynadı ve çiğ köfte yedi.

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HALAY ÇEKMEYİ ÖĞRETTİ
Arda Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, iki yıldız oyuncuya halay çekmeyi öğretti.

O anları paylaşan Arda'nın videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

11 PUANLIK FARK
La Liga'nın bitimine 6 hafta kala Real Madrid ve Barcelona arasında 11 puan fark var.

Real Madrid adım adım şampiyonluğa giderken, teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın sezonun geri kalanında daha fazla süre alabileceğini duyurdu.

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