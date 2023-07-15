Yüzümüzü Batı’ya döndük parayı doğuda arıyoruz

Seçim bitti. Hükümet kuruldu. Vatandaş hükümete güvendi oyunu verdi. Şimdi karşılığını bekliyor. Yalan söylemeyelim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi harıl harıl çalışıyor.

İşleri gerçekten çok yoğun ve hiç kolay değil…

Yazın ülkelerinden tatil beldelerine kaçan körfez ülkelerinin yöneticilerine karşılık, bizim bakanlar çöllerde para yardımı almak için 50 derece sıcakta ter döküyorlar. Benim en büyük korkum kışın gelin demeleri. Yüzümüzü Batı’ya döndük. Ama parayı doğuda arıyoruz. Her halde bunun da bir hikmeti var. Büyüklerimiz bu işleri biliyorlar.

Devletleştirdiğimiz limanları satacağız

Kulağa gelen söylentiler ise ne istiyorsunuz gibi laflar. Satılacak malımız kaldı mı? Benim bildiğimi yok gibi. Büyük Atatürk’ün devletleştirdiği limanlar körfez dostlarımıza cazip gelebilir.

Diğer Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerine haksızlık yapmayalım. Para bulucular çalışırken onlar da boş durmuyor. Aldıkları oyların karşılığı olarak sürekli zam yapıyorlar.

Bolca dağıttıkları paraları geri almak için formüller düzenliyorlar.

Fakirliği öne çıkaran, söylemler geliştiriyorlar. Kendilerine oy veren vatandaşlar, daha çok zam, daha çok fakirlik istemiş gibi, vatandaşın isteğini yerine getiriyorlar.

Kısmetin bu kadar

‘Kısmetin bu kadar’ söylemi bugünlerde en çok revaçta. Yakında Anadolu’ya çıkacak olan milletvekilleri yeni söylemler bulmak için mesai harcıyorlar.

Ülkenin ileri gelen ekonomistleri ardı ardına yapılan zamlar karşısında şaşkına döndüler. Bu zamlar için Mehmet Şimşek’e gerek yoktu. Bu zamları az çok ticaretten anlayan herkes yapar. Adamı ta Londralardan getirmeye ne gerek vardı, demeye başladılar.

Yanlış bir şey söylemeyelim, belki şapkadan başka kuş çıkarabilir.

Benim bugünlerde en çok üzüldüğüm emekliler. Yoğun bir hesap çözme yarışındalar. Alacakları zammı hesaplıyorlar. Asıl maaş üzerinden mi? Yoksa yapılan düzenlemenin üzerinden mi, zam alacaklarını çözmeye çalışıyorlar. Bir yetkili de çıkıp işin doğrusunu anlatmıyor. Parklarda önüne gelene soruyorlar: “Sen bu maaş işinden anlar mısın?”

Aldıkları cevaplar bu iş çok karışık anlamıyorum oluyor. Benim aklıma başka bir şey geliyor. Ama dilim varmıyor söylemeye. Birileri emeklileri gözden çıkarmış durumda. Zam haberleri oyalamaca.