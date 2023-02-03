Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ın programının yeni ismini açıkladı. Son rezalet tarihe geçmişti

Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.

Bayrakçı’nın canlı yayında tırnak kesmesi sonrası gazeteci Zafer Arapkirli’den esprili bir paylaşım geldi. Arapkirli, canlı yayındaki olaya dikkat çekerek Ahmet Hakan’ın programın yeni adını duyurdu. Arapkirli, yaptığı paylaşımda “CNNTÜRK "İlk İğrenen Siz Olun" diyerek Hakan’ın yeni programının adı olarak ‘Tırnaksız Bölge’ ifadesini kullandı.