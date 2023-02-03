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Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ın programının yeni ismini açıkladı. Son rezalet tarihe geçmişti

Gazeteci Zafer Arapkirli, CNN Türk canlı yayınındaki tırnak kesme olayına esprili bir dille yorum yaptı. Arapkirli, Ahmet Hakan’ın programının yeni ismini açıkladı.  

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 08:57
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Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ın programının yeni ismini açıkladı

Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ın programının yeni ismini açıkladı. Son rezalet tarihe geçmişti
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Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.

Bayrakçı’nın canlı yayında tırnak kesmesi sonrası gazeteci Zafer Arapkirli’den esprili bir paylaşım geldi. Arapkirli, canlı yayındaki olaya dikkat çekerek Ahmet Hakan’ın programın yeni adını duyurdu. Arapkirli, yaptığı paylaşımda “CNNTÜRK "İlk İğrenen Siz Olun" diyerek Hakan’ın yeni programının adı olarak ‘Tırnaksız Bölge’ ifadesini kullandı.

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Yuksel
3.02.2023 10:10
Ahmet Hakaninda bundan farki yok.  
 
Mazlum
3.02.2023 10:09
Gene de ucuz atlatmışız. Ya etek traşı felan yapsaydı.  
 
1950
3.02.2023 10:03
Hayır, ismi Tırnakçı, Tırnakçıyı bilmeyenler, cepci demek, cepte ne bulduysan yürüt  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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