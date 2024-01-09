Ümit Özdağ emniyetten kendisine gelen suikast bilgisini paylaştı

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sığınmacı sorunu ve selefi terör örgütleri tehlikesine yönelik oluşturduğu gündemle öne çıkan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

EMNİYETTEN SUİKAST BİLGİSİ GELDİ

Özdağ yaptığı açıklamada, kendisine Emniyet kaynaklarından gelen bilgiyi açıkladı. Sosyal medyadaki haber hesaplarından Ajans Muhbir’de yer alan habere göre, Özdağ IŞİD tarafından hedefe konulduğunu açıkladı.

Ümit Özdağ, Emniyet'ten IŞİD tarafından kendisine suikast düzenlenebileceğine dair resmi uyarı aldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Özdağ, ‘‘Şimdiye kadar yapılan her provokasyon girişiminin karşısında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saray rejiminin, FETÖ’cülerin, AK Parti görünümlü FETÖ’cülerin, PKK’lıların, Hüda-Parcıların, Barzanicilerin ortak bir cephe oluşturarak saldırdıklarını görüyoruz: Bir hafta önce Emniyet bir IŞID saldırısı konusunda resmi uyarıda da bulundu.

Bu saldırıların hepsini göğüsleyeceğiz. Provokasyon peşinde koşanlar ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışan emperyalizmin ajanları ile ahlaksız şuursuzlardır’’ ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DA HEDEF GÖSTERİLİYOR

Daha önce de aldığı tehditlerle gündeme gelen Özdağ, son dönemde iktidar yakınlığı ile bilinen bazı isimler tarafından da hedef gösteriliyordu.

Son olarak X sitesinde özellikle iktidara yakın, AKP yandaşı isimler tarafından tutuklanması yönünde baskılar yapılan Özdağ için ‘Ümit Özdağ Tutuklansın’ etiketleriyle paylaşımlar yapılırken, Zafer Partisi mensuplarına yönelik de bir takım eylemler gerçekleştirildi.

Son olarak Samsun’da stand açan Zafer Partisi İl Teşkilatı’na sözlü ve fiziki olarak saldırı gerçekleştirilirken, olayı yapanların Irak uyruklu oldukları ortaya çıktı.