Zaha çılgınlığı. Oğluyla sahaya çıkıp üçlü çektirdi herkes kendinden geçti

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı devirdiği maçın yıldızı Wilfired Zaha, maç sonu oğluyla birlikte taraftara üçlü çektirdi.

Zaha çılgınlığı. Oğluyla sahaya çıkıp üçlü çektirdi herkes kendinden geçti

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Galatasaray, Kasımpaşa'yı Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin iki golü de Wilfried Zaha'dan geldi.

Zaha, attığı gollerle yıldızlaşırken, maç sonu da oğluyla birlikte taraftara üçlü çektirdi.

Taraftar, üçlüden sonra yaptığı tezahüratla kendinden geçti.

YAVAŞ YAVAŞ KENDİME GELİYORUM
Zaha maç sonunda şöyle konuştu: "Bugün gol attım, mutluyum. Adaptasyon sürecindeyim. Beklenti çok yüksek. Eskiden oynadığım oyunlardan dolayı. Her şey çok yeni. Hazırlık dönemi geçirmedim. Uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum."

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