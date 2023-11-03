Galatasaray'da Icardi susunca Zaha konuştu! Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın 2-1 yendiği Kasımpaşa maçını yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Icardi susunca Zaha konuştu! Sedat Kaya yazdı

Galatasaray durmuyor.
Durdurulamıyor.
İçerde dışarda bir bir maçları kazanıyor.
Kasımpaşa bu ligin güçlü, etkili ekiplerinden biri.
Kaliteli ayakları var.
Ofansif futbolu seven, sürekli hücumu düşünen bir takım.
Galatasaray'a direneceği belliydi.
İyi de direndi.
Hatta zaman zaman çok da zorladı.
Ama karşında Galatasaray olunca zorlamak yetmiyor.
İlk çeyrekte zorlanan Galatasaray sonra oyuna ağırlığını koydu.
Topa daha çok hakim oldu.
Yine önde basarak Kasımpaşa'yı uzun topa zorladı.
Kaptığı toplarda da, kanatları iyi kullanıp, isabetli pas yüzdesiyle tehlikeler yarattı.
Ziyech ilk onbirdeydi ama etkisizdi.
Kerem, Sacha Boey, Kaan ve Torreia gününde olan çalışkan isimlerdi.
İcardi birkaç fırsat buldu ama şutları isabetsizdi.
Fark yaratan, yıldızlaşan futbolcu Zaha ise oldu.
İcardi susunca, Zaha konuştu.
Gençliğinde kendisine Drogba'yı idöl yapan Zaha 33. dakikada Drogbavari bir gole imza attı. Ceza alanını dışından harika bir şutla devrenin skorunu belirledi.

Tıpkı maçın başında olduğu gibi 2.yarıya etkili başlayan taraf yine Kasımpaşay'dı.
Beş dakikada 3 önemli pozisyon buldular ama değerlendiremediler.
Atamayana atarlar.
54'te yine Zaha çıktı sahneye. Ziyech'in sağdan getirdiği topta, İcardi'nin pasını gole çevirmekte zorlanmadı.
Zaha çalımı seven bir futbolcu. Top kaybı da fazla.
Ama hücumda etkisi, katkısı tartışılmaz.
Adamın ayaklarından kalite akıyor.
Topu her ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldırıyor.
Her çalımda rakibi eksiltiyor.
Önümüzdeki haftalar isminden daha çok söz ettireceği kesin.
Skor 2-0 olmasına rağmen Kasımpaşa havlu atmadı.
İleride Gomis, Mamadou ve Ngoy gibi tehlikeli ataklarıyla gol aradı.
Aradığı gol 54'de stoperi Omeruo'dan geldi. Ngoy'un ortasında Nijeryalı iyi yükseldi ve sert vurdu:1-2
90 dakika sonunda kazanan taraf Galatasaray oldu.
Sarı Kırmızılılar zaman zaman zorlansa da yıldızlaşan futbolcuyu Zaha ile gülmeyi başardı.
İlginç bir istatistik verelim.
Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında sadece ilk 45'te 4'ü isabetli tam 16 şutu vardı.
Bu gece ise 90 dakika boyunca 4'ü isabetli 15 şutu var.
Bunun yorumunu Okan Buruk yapar herhalde.

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