A Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella'dan flaş karar

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A Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella'dan flaş karar
A Milli Takımımız hazırlık maçında Avusturya ile karşılaşıyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne (EURO 2024) hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.

Ay-Yıldızlılarımız, 22 Mart Cuma günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti.

Avusturya ise 23 Mart Cumartesi günü oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

AVUSTURYA: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

TÜRKİYE
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