Zamlar e-Devlet'i kilitledi

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Zam sonrası eski fiyattan ödeme yapmak için e-Devlet'e girenler hem sistemin aksamasıyla hem de 14 bin liralık farkla ilgili sosyal medyada da yorumlar yaptı.

IMEI HARCI 7 AYDA 7'YE KATLANDI

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi.

2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.