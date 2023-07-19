Zara'dan iflas açıklaması. Sektöre bomba gibi düştü

Ekonomist dergisi'nin haberine göre, dünyaca ünlü giyim markası İspanyol merkezli Zara’nın Türkiye pazarında iflas ettiği ve bu nedenle çekileceği iddialarına Zara’dan yanıt geldi.

Zara yetkilileri internet sitelerinde ve sosyal medyada gündeme gelen çekilme kararının doğru olmadığını kaydetti.

Açıklamada, Zara'nın Türkiye’de hem mağazacılık hem de e-ticaret kanallarıyla büyümeye devam edeceği vurgulandı.

Inditex Gruba bağlı Zara’nın temelleri Amancio Ortega tarafından İspanya’nın küçük bir kenti olan La Coruna’da atıldı.

Küçük bir mağazayla sektöre giren Ortega, Inditex çatısı altında Zara’nın yanı sıra; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da bulunan bir moda imparatorluğu oluşturdu.