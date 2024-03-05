Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Elazığ’da polis ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede doğudaki illerden batıdaki illere ve büyükşehirlere uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara ve araçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda kurye olarak kullanılan T.D.’nin kullandığı kiralık araçta narkotik köpeği ile yapılan, 48 parça halinde toplamda 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Ekiplerin başka bir çalışması neticesinde ise, şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve uyuşturucu sevkiyatındaki organizasyondan sorumlu olduğu değerlendirilen M.E. H.O. ve M.K., Van’da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.