NBA'de çılgın gece

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NBA'de çılgın gece
Lillard, Giannis'siz Bucks'ı 41 sayıyla Clippers'a karşı taşıdı!

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz gece altı maç oynandı.

Memphis Grizzlies, deplasmanda Brooklyn Nets'i Luke Kennard'ın 25 sayı ve 7 asistlik performansıyla 106-102 yendi. Nets'te Nic Claxton 21 sayıyla öne çıktı.

Milwaukee Bucks, evinde LA Clippers'ı Damian Lillard'ın 41 sayı, 4 ribaund ve 4 asistlik muhteşem oyunuyla 113-106 mağlup etti. Clippers'ta James Harden ve Paul George 29'ar sayı attı.

Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves'u Anfernee Simons'ın 34 sayı, 14 asist ve 5 ribaundluk harika performansıyla 119-114 geçti. Timberwolves'ta Rudy Gobert 25 sayı ve 16 ribaundla oynadı.

Utah Jazz, Washington Wizards'ı Jordan Clarkson'ın 38 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmalık etkileyici oyunuyla 127-115 yendi. Wizards'ta Jordan Poole 32 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Chicago Bulls, Sacramento Kings'i Coby White'ın 37 sayı, 5 ribaund ve 7 asistlik liderliğiyle 113-109 yenmeyi başardı. Kings'te De'Aaron Fox 20 sayı ve 10 asistle çift haneli asist yaptı.

Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı D'Angelo Russell'ın 26 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik oyunuyla 116-104 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 20 sayıyla oynadı.

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