NBA'de çılgın gece

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz gece altı maç oynandı.

Memphis Grizzlies, deplasmanda Brooklyn Nets'i Luke Kennard'ın 25 sayı ve 7 asistlik performansıyla 106-102 yendi. Nets'te Nic Claxton 21 sayıyla öne çıktı.

Milwaukee Bucks, evinde LA Clippers'ı Damian Lillard'ın 41 sayı, 4 ribaund ve 4 asistlik muhteşem oyunuyla 113-106 mağlup etti. Clippers'ta James Harden ve Paul George 29'ar sayı attı.

Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves'u Anfernee Simons'ın 34 sayı, 14 asist ve 5 ribaundluk harika performansıyla 119-114 geçti. Timberwolves'ta Rudy Gobert 25 sayı ve 16 ribaundla oynadı.

Utah Jazz, Washington Wizards'ı Jordan Clarkson'ın 38 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmalık etkileyici oyunuyla 127-115 yendi. Wizards'ta Jordan Poole 32 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Chicago Bulls, Sacramento Kings'i Coby White'ın 37 sayı, 5 ribaund ve 7 asistlik liderliğiyle 113-109 yenmeyi başardı. Kings'te De'Aaron Fox 20 sayı ve 10 asistle çift haneli asist yaptı.

Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı D'Angelo Russell'ın 26 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik oyunuyla 116-104 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 20 sayıyla oynadı.