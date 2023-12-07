Zehra Güneş Volkan Demirel'i neden seçtiğini açıkladı. Herkes ters köşe oldu

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, Kim milyoner olmak ister yarışmasında merak edilen joker hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş Volkan Demirel'i neden seçtiğini açıkladı. Herkes ters köşe oldu

Spor Arena'nın sorularını yanıtlayan Zehra, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de Volkan Demirel'i joker yapmasının nedenini anlattı.

"‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gerçekten çok farklı bir tecrübeydi" diyen Zehra Güneş şöyle devam etti:

Küçüklüğümden beri izlediğim, televizyonda ailece açıp tahminlerde bulundun bir programdı. Her zaman ben soruları bilirdim abim yanımda, ‘ Zehra orada olmak o kadar kolay değil’ derdi. Oraya gittiğimde tam olarak ne olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz bir platform. Çok heyecan verici ve bildiğini unutturan bir yer. Volkan Demirel’i koymamızın nedeni, oradan kazandığım tutarı Hatay’da benim hayranım olan Ceren’in takımına bağışta bulunmak istedim.

"İYİ Kİ DE KOYDUK"

Volkan abi de bu zamana kadar Hatay için çok fazla yardım yapıp gecesini gündüzüne katmış birisi. Onun da yardımının olması onu da çok mutlu eder diye düşündüm. İyi ki de koyduk çünkü benim futbol oynayan hiçbir bilgim yok. Gerçekten hatta arkadaşlarım, ‘Nasıl bilemezsin?’ dedi. Asla futbolla alakalı bir bilgim yok. Volkan abinin de jokerlerde olması benim için çok iyi oldu. Çok güzel bir işe imza attık. Dilerim orada gelecek vadeden küçük kız çocuklarımızın elinden tutup, bir nebze de olsa yardım edebilmişizdir.


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