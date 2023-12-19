Zehra Güneş'le Hande Baladın'dan nefes kesen görüntüler. İzleyenlerin nutku tutuldu

Zehra Güneş... Voleybolumuzun yıldızı. 24 yaşında, 1.97 boyu var. Milli Takımımız'ın ve Vakıfbank'ın en önemli oyuncusu.

Hande Baladın... Boyu 1.90. Yaşı 26. Türk voleybolunun gururu. Milli Takımımız'ın ve Eczacıbaşı'nın yıldız voleybolcusu.

Kartvizitlerinde önemli başarılar var. Hem Milli Takım'la, hem de kulüp takımlarıyla.

Onları artık sadece Türkiye tanımıyor.

ABD'den Çin'e hayranları var. Gittikleri yer adeta sallanıyor.

Zehra Güneş'le Handi Baladın'ın voleyboldaki başarılarının yanı sıra ortak bir özellikleri daha var. O da güzellikleri.

Mankenlere taş çıkartan muhteşem ikiliyi hep formalarıyla görmeye alışmıştık. Ama bu kez bambaşka bir şekilde çıktılar karşımıza.

GQ Türkiye tarafından Yılın İlham Veren Kadınları seçilen Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tanıtım filmine Zehra ile Hande gece kıyafetleriyle katıldı, modellik yaptı.

Görüntüler adeta nefes kesti. İzleyenlerin nutku tutuldu.