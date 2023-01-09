Zeynep Bastık Ekşi Sözlük yazarlarına yakalandı

Evinde düşerek omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık'ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi.

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde beyaz külotlu pozuyla dikkat çeken Bastık'ın paylaşımı, günlerdir Ekşi Sözlük'te gündemde.

Bastık'ın beyaz külodu, 'babanne donu'na benzetilirken, pek çok Ekşi Sözlük yazarı, Bastık'ın paylaşımıyla dalga geçti.