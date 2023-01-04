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Zeynep Bastık sahnelere döneceği tarihi açıkladı. Omurga kemiği kırılmıştı

Evinde düşerek iki omurga kemiğini kıran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bastık, ne zaman sahne alacağını da açıkladı. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:58
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Omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık’tan yeni haber var

Zeynep Bastık sahnelere döneceği tarihi açıkladı. Omurga kemiği kırılmıştı
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Şarkıcı Zeynep Bastık, evinde düşerek iki omurga kemiğini kırmıştı. Ünlü şarkıcı, önceki gece Berkay'ın doğum gününde görüntülendi. 

"21 OCAK'TA BAKÜ'DE KONSER VERECEĞİM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı ya da başka bir şey uygulanamıyor. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım. 21 Ocak'ta Bakü'de konserim var o güne kadar dinleneceğim. Berkay'ın doğum günüydü bugün, onu kutladık ve güzel bir gece oldu" dedi.

"ÇOK GURURLANDIM"

Zeynep Bastık geçtiğimiz yıl en çok dinlenen kadın şarkıcılardan biri olmasının kendisini çok gururlandırdığını, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini söyleyerek oradan ayrıldı. 

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