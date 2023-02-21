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Ekşi Sözlük'e erişim engellendi

Yandaşların hedef gösterdiği Ekşi Sözlük hakkında, erişimin engellenmesi kararı verildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:52
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Ekşi Sözlük'e erişim engellendi

Ekşi Sözlük'e erişim engellendi
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Yandaşlar tarafından bir süredir hedef gösterilen Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

BTK'nin internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi. 

Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" ifadelerine yer verildi. 

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