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Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahıs, bahçeden çaldığı 25 kilo zeytin ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:03
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Zeytin hırsızına suçüstü

Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde zeytin hırsızı topladığı 25 kg zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında S.T. isimli şüpheli şahıs, M.A. isimli şahsın bahçesinden hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 25 kg zeytin de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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