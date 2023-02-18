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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:10
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadelede adli makamların koordinesinde merkez ve Kozlu ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 126 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 6 bin 960 TL para ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3‘ü ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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