Zor ama imkansız değil! Pazar günü Konya’da hayat duracak. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

Konyaspor bu sezon oynadığı maçlarda evin “cümle kapısı” gibiydi…

Gelen vurdu, giden vurdu…

Güreş deyimiyle, Konyaspor’un sırtı yerden kalkmadı…

Kazanmayı değil, kaybetmeyi alışkanlık hale getirdi…

Neyse ki, Sivasspor’la oynanan kupa maçında kazanmayı hatırladı yeşil-beyazlılar…

Konyaspor, Pazar günü Ankaragücü ile oynanacak olan “kader maçı!”nı da kazanarak, umutlarını sonraki haftalara taşıyacak…

Doğruyu söylemek gerekirse de, Konyaspor için zorluk derecesi çok yüksek bir maç olacak…

Yeşil-beyazlı ekip kazanırsa, sadece 3 puan kazanmış olmayacak, daha da fazlasını kazanmanın yolu açılmış olacak…

Kaybetmesi ve berabere kalması halinde taraftarlarının içindeki sızı daha da artacak…

İtiraf etmek gerekirse, kazanmak zor, ama imkansız değil.

YENİLER SİNERJİ GETİRDİ

Yeni transferlerin takımın üzerine bir sinerji getirdiği gerçeği sadece benim değil, Rizespor ve Sivasspor maçlarını izleyen çoğunluğun düşüncesi…

İyi oyun, iyi mücadele Rize’de galibiyete yetmedi, ama Sivas’ta işe yaradı ve Konyaspor kupada çeyrek final biletini kaptı…

Şunun altını bir kez daha çizmekte yarar var; kupayı kazanmak önemli, ama bu lige tutunmak çok daha önemli…

Konyaspor taraftarı da böyle düşünüyor…

Yöneticiler de dahil…

Konyaspor’un bu maçı kazanma adına bir nedeni var…

Yöneticiler, teknik adamlar ve oyuncular bunun bilincindeler…

Ankara temsilcisinin Konyaspor’a oranla puan anlamında daha rahat olması bir avantaj gibi görülse de, onların da çok rahat olduğu söylenemez…

Dolayısıyla da, kazanmayı çok isteyen oyuncuların takımı bu maçı kazanacaktır…

Konyaspor’lu oyuncuların daha çok istediğine göre, bu maçın skoru da ev sahibi takımın lehine olacaktır.

OMEROVİÇ ÖNEMLİ BİR SINAVDA

Tabi ki, Omeroviç faktörünü de unutmamak lazım…

Elinde sihirli değnek yok Bosnalı hocanın...

Demeçlerinden çıkardığım kadarıyla iyi niyetli...

İyi niyet yeter mi?

Tabi ki yetmez...

Kalite ve yeterliliğini de devreye sokmalı...

Ankaragücü maçı Omeroviç için de önemli bir sınav olacak...

Çünkü, un, şeker; tuz elinde, helvayı da kendisi yapacak…

Ankaragücü maçına hangi futbol aklı ile çıkacak?

Mutlaka savunma tedbirlerini elden bırakmayacak, kazanma adına da silahlarını iyi kullanacaktır...

Şu bir gerçek ki, korkunun ecele faydası yok…

Daha organize olacaktır Konyaspor…

Daha bilinçli gidecektir rakibin üzerine…

Kabul; içerisinde bulunduğu durum nedeniyle tedbiri elden bırakmayacak Bosnalı Hoca…

Kontrollü oynayacaktır mutlaka…

Harala gürele gitmeyecektir Ankaragücü’nün üstüne…

Kısacası şu; Konyaspor, Ankaragücü önünde sahada takım gibi durur, takım halinde oynarsa ve yakaladığı pozisyonları değerlendirebilirse istediği galibiyeti alabilir ve taraftarlarının içindeki umutları yeşertmeye devam eder…

Dahası Konyaspor, Ankaralıların gücünü, yapabileceklerini, özellikle de Emre Belözoğlu faktörünü dikkate alarak daha akılcı ve daha “doğru futbolu” oynamalı…

Doğru futbolu oynayan Konyaspor’un kazanacağına herkes gibi ben de inanıyorum…

Benim futbol aklım bunu söylüyor...

Doğru futboldan kastım ne mi?

Kazanma adına sahaya her şeyini koymak.

KONYA’DA ANKARAGÜCÜ SEFERBERLİĞİ

Konyaspor, bu şehrin göz ardı edilmeyeceği bir gerçeği ve bunu kimse inkar edemez…

Konyaspor’un derdiyle sadece yöneticiler gibi, genç taraftarlar gibi ya da sporun içerisinden gelen insanların dertlendiğini sanıyorduk!

Öyle değil…

Konyaspor sadece yukarıda saydıklarımın değil, bu şehirde yaşayan 7’den 77’ye herkesin ortak paydası…

Konyaspor’u görmemek, Konyaspor’u bir kenara koymak, “bana ne Konyaspor’dan” demek, sadece Konyaspor’a değil, bu şehre de ihanettir!

Yaşlısı da genci de, okuyanı zır cahili de, kasabı berberi de ve Konya’da yaşayan hemen hemen herkes pazar günü oynanacak Ankaragücü maçına kilitlenmiş durumda…

Konya’da özellikle bugünlerde ne geçim, ne seçim, varsa Konyaspor, yoksa Konyaspor…

Ekmeğe şu kadar zam gelmiş, suya bu kadar yüklenmişler, benzin uçmuş kimsenin umurunda değil!

Ama, Konyaspor herkesin umurunda…

Peki Konyaspor’un bu kadar gündemde olması, Pazar günü oynanacak Ankaragücü maçına yansır mı?

Bilemiyorum…

Ama, bu sezonun en kritik maçı oynanacak Konya Büyükşehir Belediye stadında…

Bu zorlu karşılaşmada kim kazanacak, kim kaybedecek, bekleyip göreceğiz.