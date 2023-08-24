Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi. 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacaklar

Son olarak 2003 yılında "Dolu Düşün Boş Konuş" oyununda aynı sahneyi paylaşan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 sene sonra aynı sahneyi paylaşacak. Kel Diva oyununda rol alacak alan eski eşler okuma provasında bir araya geldi.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi. 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacaklar

En son 2003 senesinde 'Dolu Düşün Boş Konuş' oyununda rol alan Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra tekrar aynı sahneyi paylaşacak. Çift, Eugene Ionesco'nun yazdığı Muharrem Özcan'ın yöneteceği 'Kel Diva' oyununun provalarına da başladı.

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EKİM AYINDA SAHNELENECEK

Ekim ayında seyirci karşısına çıkacak olan Kel Diva oyununun provasından ilk kareler de Oyun Atölyesi'nin Instagram hesabından yayınlandı. Hazırlıkların devam ettiği oyunda Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in yanı sıra Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç da rol alacak.

Türk tiyatrosunun iki başarılı ismi Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında dünya evine girmiş 2004 yılında da olaylı şekilde boşanmıştı.

İŞTE KEL DİVA OYUNUNUN OKUMA PROVALARINDAN İLK KARELER

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