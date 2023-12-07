Zuhal Olcay'dan çarpıcı evlilik itirafı. 3 kez evlenip boşanmıştı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, katıldığı bir programda evlilik hakkında açıklamalar yapıp, çarpıcı itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zuhal Olcay'dan çarpıcı evlilik itirafı. 3 kez evlenip boşanmıştı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, bir programa katılarak çocukluğu ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Selçuk Yöntem (1976–1979), Zafer Olcay (1980–1987) ve Haluk Bilginer'le (1992–2004) evlenip boşanan, iş insanı Zafer Olcay'la ilişkisinden Ceren (42) adından bir kızı olan, müzisyen Mazlum Çimen ile dört yıllık ilişkisini Mart 2020'de sonlandıran Zuhal Olcay, çocukluğu ve özel hayatına dair konuştu. Üç evlilik yapan ünlü sanatçı, "Bir kızım olduğu için ve hayatta güvenebildiğim bir varlık olduğu için çok mutluyum" dedi.

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"EVLİLİK BAŞLI BAŞINA ZOR"

Kendisi gibi oyuncu olan Selçuk Yöntem ve Haluk Bilgiler'le evlenip boşanan Olcay, "Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil."

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"FELAKET BİR ŞEY"

"Eğer başa baş giden bir yetenek ve kariyerden söz ediyorsak hele, felaket bir şey. O başa başlığı, akıllı ve güzel insanlar bir bütün yapıp, ailenin, tiyatronun yararına kullanır ve çok da güzel sonuçlar elde eder" dedi.

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