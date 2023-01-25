Antep fıstığını yıllarca yanlış tüketmişiz. Faydasını ve lezzetini kat ve kat artırıyor

Herkesin severek kuruyemiş olarak tükettiğimiz Antep fıstığının insan sağlığına saymakla bitmeyen inanılmaz faydaları olduğu biliniyor. Gastronomi şehrimiz olarak bilinen Gaziantep' in verimli topraklarından yetişen bu kuruyemiş tam şifa deposu olduğu vurgulandı.

TAZELİĞİNİ DAHA UZUN SÜRE KORUYOR VE DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Antep fıstığının “tüketici dostu” atıştırmalıklardan olduğu uzmanlarca vurgulandı. Çünkü kabuklarını açmakla uğraşırken ne kadar yediğinizin de farkına vardığınız bildirildi. Bu sayede kendinizi durdurabiliyorsunuz. Aynı zamanda kabuklu Antep fıstığı ayıklanmış olarak satılanlara göre tazeliğini daha uzun süre koruyor ve daha lezzetli oluyor.

Ayrıca kabuklarını ayıklarken harcadığınız enerji bir Antep fıstığından alacağınız enerjinin %41’ini kullanmanız anlamına geliyor. Kabuğundaki lif sayesinde mide zarını korur ve midede oluşan asit oranını dengeler. Bağırsaklardaki florasayı koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarının riskini azaltır. İçerdiği E, C ve B vitaminleri böbrek ve meshane bölgesinde oluşan kumların daha rahat dökülmesini sağlar.

ANTEP FISTIĞINI FAYDALARI

- B6 vitamininden zengin

Potasyum, fosfor, bakır ve B1 vitamini bakımından zengin olan Antep fıstığı, aynı zamanda B6 vitamini açısından da en zengin gıdalardan biri. B6 vitamini kan şekeri dengesizliğini düzenlerken, kan hücrelerine oksijen taşıyan hemoglobinin yapımında da görev alır.

- Antioksidan deposu

Çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir. Özellikle göz sağlığı için oldukça önemli iki antioksidan olan lutein ve zeaksantini en çok içeren kuruyemiştir. Bunların dışında Antep fıstığı, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayan antioksidanlardan polifenol ve tokoferolü de içerir.

- Damarlarınızı korur

L-arjinin aminoasidi açısından oldukça zengindir. Bu sayede damar sağlığının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. L-arjinin aminoasidi vücutta nitrik oksite dönüştürülerek kan damarlarınızı genişletmeye, dolayısıyla kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olur.

- Kalp dostu

1 porsiyonunda 12 gram yağ bulundurmasına rağmen hiç kolesterol içermediği için kalp dostudur. Bunun yanı sıra kan kolesterol seviyesini düşürerek koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

- Cildi güzelleştirir

Antep fıstığı belirgin miktarda çoklu ve tekli doymamış yağ asitlerini içerdiği için cildi doğal yoldan nemlendirmeye yardımcı olur, yaşlanma karşıtı etki gösterir. Antep fıstığı kuruluğu ortadan kaldırmak için masaj terapisi ve aromaterapi gibi çeşitli terapilerde kullanılır. Ayrıca Antep fıstığında bulunan E vitamini antioksidan görevi görür ve cildi çeşitli cilt hastalıklarına yol açan UV ışınlarından korur. Dolayısıyla tüm bu faydalarını göz önünde bulundurarak Antep fıstığına mutfağınızda yer ayırın.